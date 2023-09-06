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Политика из Словакии улучили в распространении фейкового «письма из МИД РФ»

Посольство РФ в Словакии назвало грубой подделкой «письмо из МИД» с инструкциями

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Depositphotos

Посольство Российской Федерации в Словакии назвало грубой подделкой «письмо» из якобы российского МИД с указаниями активизировать работу с определенными словацкими партиями и политиками перед парламентскими. Об этом сообщает РИА Новости.

5 сентября кандидат в депутаты парламента от партии «Sloboda a Solidarita» (SaS) Мирослав Жак написал в социальной сети, что получил сообщение от неизвестного человека о том, что МИД РФ якобы направил письмо в посольство РФ в Братиславе с «требованием» установить контакты с крупной оппозиционной партией Smer и партией SNS, а также начать общение с «лояльными России словацкими политиками».

«Официально заявляем, что оно (письмо) является грубой подделкой», — говорится в сообщении российского диппредставительства.

В посольстве указали, что возмущены такой провокацией и тем, что этот фейковый документ был обнародован человеком, который в очередной раз претендует на место в парламенте Словацкой Республики.

В дипмиссии также выразили надежду на то, что словацкие правоохранительные органы проведут расследование по этому поводу.

Досрочные парламентские выборы в Словакии назначены на 30 сентября.

Обозреватель издания The Guardian Джон Кэмпфнер выразил мнение, что Словакия может стать союзником России после парламентских выборов в сентябре.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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