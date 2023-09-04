Экс-генпрокурор Эстонии напомнила Киеву о необходимости борьбы с коррупцией

Бывший генеральный прокурор Эстонии, советник по вопросам реформы юстиции на Украине Лавли Перлинг напомнила Киеву о необходимости борьбы с коррупцией. Она отметила, что если явление не ликвидировать, то Украине будет сложно найти инвестиции для послевоенного восстановления. Заявление Перлинг приводит ERR.

«Если коррупция в таких масштабах будет существовать на Украине и дальше, то в страну не будут поступать инвестиции и послевоенную Украину будет очень сложно восстановить. У людей также не будет доверия к государству», — сказала Перлинг.

По ее словам, в Киеве должны понимать, что коррупция ослабляет государство. Она также выразила надежду, что уже задержанные подозреваемые действительно дойдут до суда.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коррупцию в военное время приравняют к государственной измене. С таким заявлением он выступил в эфире всеукраинского телемарафона.

Согласно украинскому законодательству, максимальным наказанием за госизмену является пожизненное заключение. По словам украинского лидера, только такие меры способны побороть это явление.

Ранее в Канаде заявили о планах усилить борьбу с коррупцией на Украине.