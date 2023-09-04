Обозреватель National Interest Саадаин Гардези написал в своей статье, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), используя поставленные Западом боеприпасы кассетного типа, рискуют навредить себе и мирному населению из-за недостаточного количества развединформации о ситуации на поле боя.

«Поскольку это оружие поступило в целый ряд артиллерийских подразделений, сохраняется риск их несанкционированного или случайного применения в так называемом «тумане неизвестности», — заявил он.

Как указал автор, кассетные боеприпасы крайне ненадежны из-за высокого процента отказа и брака, а в совокупности с широким разбросом они могут представлять угрозу для местных жителей на протяжении многих лет.

Термин «туман неизвестности» или «туман войны» обозначает отсутствие достоверной информации о ситуации на поле боя.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявлял, что США пошли на военное преступление, решив поставить Украине кассетные боеприпасы. Как отметил глава российского оборонного ведомства, Соединенные Штаты продолжают повышать ставки, добиваясь от союзников поставок Киеву все более дальнобойного и смертоносного оружия.

До этого боец казачьего батальона «Енисей» из бригады «Сибирь» с позывным «Шмас», который выполняет задачи на участке фронта под Соледаром, говорил об активном применении кассетных боеприпасов со стороны Киева против позиций РФ.

7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали, что применение кассетных снарядов несет риски для мирного населения.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.