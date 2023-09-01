Зеленский пообещал очистить Украину от тех, кто ослабляет ее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что осень станет плодотворной для Украины в вопросе очищения от тех, кто пытается ослабить страну изнутри.

«Было совещание с правоохранителями — продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри. Осень должна быть плодотворной в этом вопросе – именно для Украины», — написал украинский лидер.

30 августа Зеленский сообщил, что провел заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), на котором рассматривалась проверка системы военно-врачебных комиссий (ВВК) по всей стране. По его словам, в итоге заседания было решено провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, принятые с начала специальной военной операции, чтобы выявить коррупционные нарушения.

27 августа президент Украины говорил о том, что украинская армия не может перенести боевые действия на территорию РФ, поскольку это грозит его стране международной изоляцией.

В июле бывшему военкому Одесской области Украины, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением, предъявили подозрение в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.