В МИД РФ заявили, что у России нет желания «угробить» доллар

Россия не имеет желания «угробить» доллар. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Глава ведомства подчеркнул, что Россия выстраивает свою линию «не против США, не против Запада».

«Не мы хотим угробить доллар», — отметил министр.

По словам Лаврова, проблема заключается в том, что американские власти перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема.

Министр иностранных дел обратил внимание, что Россия будет развивать отношения с теми странами, которые готовы к этому на основе «честного баланса интересов».

Накануне член Палаты представителей конгресса (республиканка от штата Джорджия) Марджори Тейлор Грин допустила, что БРИКС ослабит доллар. По словам конгрессвумен, пока американские власти «занимаются ерундой», сильные страны объединяются, так как устали от гегемонии США.

Ранее индекс Мосбиржи обновил годовой максимум с февраля 2022 года.