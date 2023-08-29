Стало известно о намерениях Эрдогана по встрече с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным до начала 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединенный Наций в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Анкаре.

«Дата все еще находится на стадии согласования, однако это произойдет до Генассамблеи ООН», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, лидеры двух государств намерены «обсудить перспективы мирного решения» украинского конфликта. Кроме того, указал он, Эрдоган и Путин должны поговорить как о зерновой сделке, так и возможных альтернативах для доставки продовольствия.

«На переговорах будет обсуждаться вопрос о возобновлении сделки, возможные альтернативы для доставки зерна в нуждающиеся страны также будут в повестке», — сказал собеседник ТАСС.

28 августа главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч в интервью телеканалу NTV заявлял, что Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Ранее в правящей партии Турции рассказали о визите Эрдогана в Россию.