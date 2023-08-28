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Трамп заявил о возможном выходе одного из кандидатов из президентской гонки

Трамп рассказал о слухах о возможном выходе Десантиса из президентской гонки

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Butch Dill/AP

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил о возможном выходе губернатора штата Флорида Рона Десантиса из президентской гонки с целью борьбы за место в сенате. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в политических кругах ходят слухи о том, что Десантис выпадет из президентской гонки.

Трамп подчеркнул, что текущая кампания губернатора Флориды проходит «неуклюже», его политические рейтинги «абсолютно обвалились», а вместо президентских амбиций он будет бороться за место в сенате от своего штата.

До этого Десантис заявил, что Соединенные Штаты могут не оправиться от следующих четырех лет правления Байдена в случае его победы на президентских выборах.

Ранее Десантис заявил, что в случае своего избрания в 2024 году он также намерен предпринять более агрессивные действия в отношении российского энергетического сектора и экспорта из России. Десантис намерен добиться такого положения, при котором европейские страны зависели в этих сферах от США, а не от России. Кроме того, он дал обещание достигнуть такого устойчивого решения украинского конфликта, которое бы не поощряло Москву.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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