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В Литве рассказали об угрозе снижения поддержки Украины

Премьер-министр Литвы Шимоните заявила, что видит риск прекращения помощи Киеву

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Global Look Press

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в случае изнурительного и затяжного конфликта на Украине может появиться риск ослабления поддержки Киева. Это произойдет в случае прихода к власти в Европе других политических сил. Ее слова приводит Delfi.

По мнению Шимоните, «война на истощение» может негативно повлиять на темпы и характер поддержки Киева.

«Потом придут политические партии, которые вообще не будут поддерживать Украину. И я вижу эту опасность вполне реальной», — подчеркнула Шимоните.

Ранее страны Балтии поддержали Украину на пути в НАТО и ЕС. В пресс-службе правительства Эстонии подчеркнули, что премьер-министры стран Балтии считают, что вступление в Североатлантический альянс даст Украине гарантии безопасности.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Осло заявил, что Альянс продолжит помогать Украине до ее победы в конфликте с Россией.

Лидеры Запада неоднократно указывали, что будут помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Ранее стало известно, что Литва с начала СВО отозвала вид на жительство более чем у 100 россиян.

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