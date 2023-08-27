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Лавров высказался о западных политиках и СМИ

Лавров заявил, что политики и СМИ Запада работают языком, а Россия головой

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МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что политики и журналисты западных стран «работают языком», а РФ «головой и конкретными делами». Об этом сообщает Telegram-канал ЗАРУБИН.

«Они работают языком, а мы головой и конкретными делами», — сказал Лавров в ответ на соответствующий вопрос.

До этого министр иностранных дел России заявил, что государства Запада одержимы удержанием гегемонии на международной арене и «осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте». По словам дипломата, коллективный Запад одержим укоренением и увековечиванием своих правил, которые разрушают международное право и формулируются по принципу «когда мне выгодно — будет белое, когда мне не выгодно — будет черное».

15 августа Лавров упрекал Запад за игнорирование сигналов РФ по переданному Украине оружию.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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