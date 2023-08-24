В США предупредили Зеленского о неизбежности уступок РФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому рано или поздно придется пойти на уступки РФ, заявил американский журналист Дэнни Хайфон на своем одноименном YouTube-канале.

По мнению журналиста, Российская Федерация побеждает в ходе военного конфликта, к тому же у страны есть широкий ряд возможностей и ресурсов продолжать боевые действия.

«Она успешно отразила украинское контрнаступление, оно фактически провалено», — отметил он.

Помимо того, подчеркнул Хайфон, Кремль больше не может доверять западным странам после того, как они игнорировали Минские соглашения.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украину ждет участь Японии. По его мнению, Украина в конечном итоге будет вынуждена подписать капитуляцию, подобную той, что подписала Япония по итогам Второй мировой войны.

До этого Риттер говорил, что российская армия возьмет Одессу под свой контроль после отступления Вооруженных сил Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.