Армения передала Азербайджану новые предложения по мирному соглашению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявяил, что Ереван передал Азербайджану новые предложения по подписанию мирного соглашения между двумя странами. Его слова приводит ТАСС.

«Должен сообщить вам, что мы направили азербайджанской стороне наше новое предложение по мирному договору между Арменией и Азербайджаном», — сказал он.

Также он отметил, что подчеркивает «приверженность Армении мирной повестке».

3 августа Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило премьер-министра Армении Никола Пашиняна в обострении обстановки между Баку и Ереваном.

До этого Пашинян заявлял, что Азербайджан не пускает в Нагорный Карабах около 361 тонны гумпомощи. По его словам, Баку незаконно препятствует продвижению через Лачинский коридор, который является связующим звеном между армянской стороной и карабахским регионом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что у Баку нет территориальных претензий к Армении и ждет аналогичного подхода от Еревана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.