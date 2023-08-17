Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол России обратился с призывом к США по поводу заключенных

Посол России Антонов призвал США не играть судьбами заключенных

close
100%
Wong Maye-E/AP

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обратился с призывом к США по поводу заключенных. Его заявление размещено в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Призываем американских политиков и СМИ: дайте возможность для спокойной работы компетентных органов двух стран», — заявил дипломат.

Он призвал их прекратить «играть на судьбах» заключенных и «оставить поиск необходимых «развязок» профессионалам».

Также посол отметил, что Российская Федерация всегда выступала против «охоты» Соединенных Штатов за гражданами РФ в «третьих» странах. Он указал, что Москва «требует прекращения подобной практики».

«Однако администрация (США) продолжает жить в своем мире, построенном на своих собственных правилах и игнорировании интересов других государств», — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что Россия никогда не согласится с таким подходом.

До этого президент США Джо Байден заявил, что серьезно настроен на обмен заключенными между США и Россией и процесс подготовки этого сейчас идет.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков описал разрушенные отношения России и США.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях