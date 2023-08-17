Посол России обратился с призывом к США по поводу заключенных

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обратился с призывом к США по поводу заключенных. Его заявление размещено в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Призываем американских политиков и СМИ: дайте возможность для спокойной работы компетентных органов двух стран», — заявил дипломат.

Он призвал их прекратить «играть на судьбах» заключенных и «оставить поиск необходимых «развязок» профессионалам».

Также посол отметил, что Российская Федерация всегда выступала против «охоты» Соединенных Штатов за гражданами РФ в «третьих» странах. Он указал, что Москва «требует прекращения подобной практики».

«Однако администрация (США) продолжает жить в своем мире, построенном на своих собственных правилах и игнорировании интересов других государств», — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что Россия никогда не согласится с таким подходом.

До этого президент США Джо Байден заявил, что серьезно настроен на обмен заключенными между США и Россией и процесс подготовки этого сейчас идет.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков описал разрушенные отношения России и США.