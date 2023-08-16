В прокуратуре назвали дату, когда Трамп должен явиться в суд штата Джорджия

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и другие обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должны будут явиться в суд для формального предъявления обвинений в первых числах сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ, размещенный в базе данных суда по округу Фултон, к которому относится столица Джорджии Атланта.

«Явка в суд для обвиняемых назначена на неделю, на которую приходится 5 сентября», — говорится в документе.

До этого сообщалось, что Трамп и остальные обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должны до 25 августа в добровольном порядке явиться в тюрьму округа Фултон, где их формально арестуют.

До этого прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэни Уиллис заявила, что бывшему президенту США Дональду Трампу необходимо предстать перед судом не позднее 25 августа. Она отметила, что большое жюри штата Джорджия выдало ордер на арест обвиняемых. Она также намерена запросить, чтобы рассмотрение дела о предполагаемом вмешательстве Трампа и связанных с ним лиц в выборы 2020 года началось в течение шести месяцев.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.