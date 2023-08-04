В Госдуме назвали цель новых переговоров США и Украины

В США осознают отсутствие успехов украинское контрнаступления, что означает провал попытки Украины выйти на лучшие позиции перед началом переговорного процесса с Россией, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на начало диалога Вашингтона и Киева по гарантиям безопасности.

«Они не добились результатов для более веских, по их мнению, переговоров, где бы Украина занимала лучшие позиции. США дают понять это Украине. Поэтому теперь Киев стал просить гарантии своей безопасности. Эти гарантии безопасности обусловлены следующим этапом переговоров по окончанию специальной военной операции <…> С другой стороны, я думаю, что американцы по договоренности с Польшей навязывают Украине вхождение в состав Польши части ее территорий — это тоже возможно», — отметил Чепа.

США и Украина начали переговоры о предоставлении гарантий безопасности Киеву 4 августа. Как заявляли в Киеве, украинская сторона желает заключить договоренности, которые будут действовать вплоть до ее присоединения к Североатлантическому альянсу. При этом в России диалог США и Украины по гарантиям безопасности называли «словесной эквилибристикой», нацеленной на использование Киева как инструмента гибридной войны против Москвы.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал полную победу России на Украине «гарантией от мирового конфликта».