США выделят более 360 млн долларов на продовольствие бедным странам

Замглавы Агентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулман заявила, что американский госсекретарь Энтони Блинкен в ближайшее время объявит о выделении 362 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня госсекретарь Блинкен объявит о дополнительной гуманитарной помощи на 362 миллиона долларов по каналам USAID для стран в состоянии острого отсутствия продовольственной безопасности, которое усугубилось российской войной на Украине и выходом России из черноморской зерновой инициативы», — сказала Коулман.

Ранее сообщалось, что Блинкен выразил намерение Вашингтона добиваться возвращения законного правительства в Нигере президенту Мохамеду Базуму. При этом сообщается, что Блинкен продолжает поддерживать контакт с президентом Базумом для обсуждения событий, происходящих в Нигере. Соединенные Штаты по-прежнему настаивают на восстановлении демократически избранного правительства в соответствии с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки, Африканского союза и международных партнеров.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.