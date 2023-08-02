В Польше выразили недовольство вызовом посла страны в МИД Украины

Генеральный секретарь правящей партии Польши «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский заявил, что вызов польского посла в Министерство иностранных дел Украины является игрой с огнем. Об этом он написал в своем Twitter.

«Вызов МИД Украины посла Польши (единственного, кто остался в Киеве, когда другие разбежались) — это игра с огнем. И к тому же 1 августа (годовщина Варшавского восстания) это просто наглость и не может остаться без подобного ответа. Врага Украина должна искать на востоке, а на самом деле ей и не надо его искать, он там, и, кажется, об этом забыли», — написал Соболевский.

До этого в МИД Украины вызвали посла Варшавы Цихоцкого после слов министра канцелярии президента Польши о неблагодарности Киева за оказанную помощь. На Украине сочли его заявление неприемлемым и не соответствующим действительности. Польша не первая страна, которая призвала Украину быть более признательной за поддержку. «Газета.Ru» разбиралась, к чему могут привести постоянные просьбы Зеленского об оружии, истребителях и деньгах.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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