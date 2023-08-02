Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше выразили недовольство вызовом посла страны в МИД Украины

В Польше назвали «игрой с огнем» вызов посла страны в МИД Украины

close
100%
Global Look Press

Генеральный секретарь правящей партии Польши «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский заявил, что вызов польского посла в Министерство иностранных дел Украины является игрой с огнем. Об этом он написал в своем Twitter.

«Вызов МИД Украины посла Польши (единственного, кто остался в Киеве, когда другие разбежались) — это игра с огнем. И к тому же 1 августа (годовщина Варшавского восстания) это просто наглость и не может остаться без подобного ответа. Врага Украина должна искать на востоке, а на самом деле ей и не надо его искать, он там, и, кажется, об этом забыли», — написал Соболевский.

До этого в МИД Украины вызвали посла Варшавы Цихоцкого после слов министра канцелярии президента Польши о неблагодарности Киева за оказанную помощь. На Украине сочли его заявление неприемлемым и не соответствующим действительности. Польша не первая страна, которая призвала Украину быть более признательной за поддержку. «Газета.Ru» разбиралась, к чему могут привести постоянные просьбы Зеленского об оружии, истребителях и деньгах.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях