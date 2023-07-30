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Король Марокко призвал наладить отношения с соседями

Король Марокко выступил за нормализацию отношений с Алжиром и открытие границ

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Shutterstock

Король Марокко Мухаммед VI выступил за нормализацию отношений с Алжиром и открытие границ, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение.

Марокканский король считает, что отношения между странами перешли в период стабильности, однако их необходимо улучшить.

«В связи с этим мы заверяем наших братьев в Алжире, их руководство и их народ в том, что им никогда не придется опасаться злого умысла со стороны Марокко. Мы также подтверждаем им всю ценность, которую мы придаем узам привязанности и дружбы, обменам и взаимодействию между нашими двумя народами», — заявил Мухаммед VI по в своем обращению случаю национального праздника Дня Трона.

Отношения между Марокко и Алжиром остаются напряженными на протяжении десятилетий. Ключевым вопросом остается суверенитет Западной Сахары, который поддерживает Алжир, а Марокко считает эту территорию своей. В 2021 году Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко, а граница между странами остается закрытой с 1994 года.

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