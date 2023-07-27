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В Госдепе США прокомментировали украинскую коррупцию

Госдеп признал угрозу коррупции на Украине эффективности помощи от США

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J. Scott Applewhite/AP

В обзоре офиса генерального инспектора Госдепа США, который посвящен контролю за иностранной помощью Украине, отмечается, что коррупция на Украине угрожает эффективности оказываемой Соединенными Штатами помощи в долгосрочной перспективе и требует внедрения строгих надзорных механизмов. Об этом сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что офис генерального инспектора считает, что трудности, которые связаны с надзором над объемами иностранной помощи, не исчезнут до тех пор, пока обстановка не стабилизируется.

«В долгосрочной перспективе, особенно учитывая, что Госдепартамент планирует помогать в восстановлении и реконструкции Украины, коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности иностранной помощи, поступающей от США и требующей пристального надзора», — говорится в тексте обзора.

До этого Национальная полиция Украины сообщила, что провела задержания сотрудников военкоматов, которые подозреваются в коррупции.

В Госдуме не восприняли всерьез слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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