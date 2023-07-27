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Американские адвокаты отказываются помогать Трампу

Rolling Stone: Трамп сталкивается с трудностями при поиске юристов, готовых его защищать

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Evan Vucci/AP

Бывший президент США Дональд Трамп изо всех сил пытается найти достаточно адвокатов, чтобы справиться со своими многочисленными обвинениями, выдвинутыми против него американским минюстом, пишет Rolling Stone со ссылкой на источники. По информации издания, команда политика пытается найти новых юристов, в частности, после того, как политику предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия.

Как отмечает Rolling Stone, юристы отказываются от работы с Трампом по нескольким причинам, в том числе высоких репутационных рисках. Издание добавляет, что играет роль и сложность защиты политика, к примеру, в деле о штурме Капитолия, которое некоторые адвокаты считают заранее проигранным.

«Некоторые из ведущих юридических и политических советников Дональда Трампа в частном порядке называли работу по защите Трампа от обвинительного заключения по делу о выборах 2020 года «самоубийственной миссией». По словам двух источников, другие юристы, которые обратились с предложением о присоединении, сначала были готовы, но затем отказались из-за опасений со стороны своих коллег», — говорится в материале.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».

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