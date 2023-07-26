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Депутат Картаполов рассказал о вероятности новой волны мобилизации в РФ

Депутат Картаполов: сегодня в новой волне мобилизации нет никакой необходимости

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете» прокомментировал введение поправок, которые в основном были посвящены аспектам системы мобилизационной подготовки.

На вопрос корреспондента, есть ли нужда в новой волне мобилизации, депутат ответил, что, «если исходить из потребностей» спецоперации, он не видит такой необходимости.

Депутат также подчеркнул, что закон «О мобилизации и мобилизационной подготовке» был написан не под СВО и «не под военную кампанию в принципе» и сейчас его корректируют для совершенствования системы воинского учета и призыва, а «не с оглядкой на какие-либо события».

При этом, подчеркнул Картаполов, нужно быть готовыми к любым вариантам развития событий.

Ранее Госдума предложила увеличить штрафы за неявку в военкомат. Также депутаты Госдумы проголосовали за поправку об увеличении верхней границы призывного возраста для срочной службы до 30 лет.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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