После завершения специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский, как и вся киевская верхушка, отправится в изгнание. Такое предположение в беседе с Pravda.Ru сделал политолог Петр Колчин. По его словам, они будут «гастролировать» по всему Западу, совместно с белорусской и российской оппозицией.

«Они начнут устраивать какие-то совместные мероприятия, чтобы выбить себе денег на пропитание. Вот так будут существовать», — отметил эксперт.

Он добавил, что России нет необходимости ликвидировать Зеленского, несмотря на то, что сделать это достаточно просто. Украинский лидер не является важной целью, поскольку является западной марионеткой, заключил политолог.

17 июля стало известно, что председатель Евросовета Шарль Мишель отказался приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС — Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Об этом написала испанская газета La Vanguardia.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.