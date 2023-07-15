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Экс-советник Пентагона заявил о раскрытии Россией планов Польши и Литвы по аннексии Львова

Экс-советник Пентагона: Польшу и Литву удивит, что Путин знает их планы по аннексии Львова

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Dan Neal/U.S. Army

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил на YouTube-канале, что Польша и Литва хотят аннексировать западную часть Украины, а российский президент Владимир Путин удивит их знанием этого, передает РИА Новости.

«У поляков и литовцев есть план, которому уже сотни лет. Они пытаются вернуть территории в регионе, которые когда-то принадлежали им. <…> Если они хотят забрать землю, которая исторически польская или литовская, то могут это сделать, но только не в составе НАТО», — сказал Макгрегор.

По словам бывшего советника главы американского оборонного ведомства, Путин удивит власти Польши и Литвы, так как знает об их планах и много раз говорил о них.

До официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша не заинтересована в том, чтобы Украина стала членом НАТО, так как она сама заинтересована в получении украинских территорий.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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