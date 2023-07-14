Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кеннеди-младший увидел в решении Байдена подготовку к войне с Россией

Кеннеди-младший увидел в решении Байдена о мобилизации войск подготовку к войне с Россией

close
100%
Brian Snyder/Reuters

Кандидат на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди-младший увидел в решении американского лидера Джо Байдена о мобилизации резервных сил для усиления НАТО в Европе подготовку к войне с Российской Федерацией. Об этом он написал в своем Twitter.

«Президент Байден только что призвал три тыс. резервистов для усиления американских войск в Европе в рамках операции «Атлантическая решимость». Я хочу, чтобы люди поняли, что такое мобилизация войск. Речь идет о подготовке к наземной войне с Россией», — написал Кеннеди-младший.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Байден своим решением, задействовать резервные силы Соединенных Штатов для поддержки восточного фланга НАТО, подталкивает страну к третьей мировой войне.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях