В Кремле после слов Путина отказались пояснить, продолжит ли существовать ЧВК «Вагнер»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос о статусе ЧВК «Вагнер» должен обсуждаться, остальную информацию, в том числе, кто может стать командиром компании, в администрации президента не раскрывают.

Как напомнил Песков, вчера президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Коммерсантъ», заявил, что юридически «Вагнера» не существует и не существовало.

Это вопрос для дополнительного изучения и рассмотрения, отметил Песков, назвав в целом вопрос о юридическом статусе подобных компаний сложным.

«Остальное относится к деталям, которые мы не раскрываем», — подчеркнул он и добавил, что вопрос о законодательном урегулировании деятельности ЧВК будет на рассмотрении.

Накануне Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует, вопрос легализации частных военных компаний в РФ должен обсуждаться правительством и Госдумой.

Ранее представившийся бойцом ЧВК «Вагнер» в Норвегии россиянин Медведев заявил, что хочет домой.