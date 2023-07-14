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В Кремле после слов Путина отказались пояснить, продолжит ли существовать ЧВК «Вагнер»

Песков: Кремль не раскрывает детали относительно продолжения существования ЧВК «Вагнер»

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос о статусе ЧВК «Вагнер» должен обсуждаться, остальную информацию, в том числе, кто может стать командиром компании, в администрации президента не раскрывают.

Как напомнил Песков, вчера президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Коммерсантъ», заявил, что юридически «Вагнера» не существует и не существовало.

Это вопрос для дополнительного изучения и рассмотрения, отметил Песков, назвав в целом вопрос о юридическом статусе подобных компаний сложным.

«Остальное относится к деталям, которые мы не раскрываем», — подчеркнул он и добавил, что вопрос о законодательном урегулировании деятельности ЧВК будет на рассмотрении.

Накануне Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует, вопрос легализации частных военных компаний в РФ должен обсуждаться правительством и Госдумой.

Ранее представившийся бойцом ЧВК «Вагнер» в Норвегии россиянин Медведев заявил, что хочет домой.

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