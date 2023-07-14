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Песков подтвердил встречу Путина с Пригожиным

Песков подтвердил встречу Путина с Пригожиным, но отказался раскрывать подробности

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AP

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о встрече президента России Владимира Путина с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным, который 24 июня пытался совершить вооруженный мятеж в стране.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что российский лидер встречался с Пригожиным 29 июня, беседа продлилась три часа.

Несмотря на подтверждение встречи, Песков в ходе брифинга с журналистами не захотел раскрывать ее подробности.

«Об этой встрече мы дали ту информацию, которую возможно было дать. Дальнейшие подробности встречи не раскрываем», — сказал представитель Кремля.

Накануне Путин сообщил подробности своей трехчасовой встречи с командирами ЧВК «Вагнер», которая состоялась 29 июня в Кремле спустя пять дней после мятежа.

Вечером 23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости» с целью совершить вооруженный переворот. Впоследствии Пригожин отказался от своего намерения.

27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.

Ранее Путин назвал сумму заработка Пригожина с начала СВО.

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