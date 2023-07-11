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В Совфеде назвали ошибку Байдена в отношении Китая

Сенатор Пушков заявил, что США пытаются сохранить свою неоимперию через конфликт на Украине

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Президенту США Джо Байдену проще обвинить Китай в затухании американской гегемонии, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова американского лидера о том, что Пекин якобы пытается вытеснить Вашингтон с пьедестала ведущей мировой державы.

«Байден ошибается, точнее, ему удобнее объяснить затухание американской гегемонии действиями Китая. Китай действительно стремится стать «нацией номер один» в мире, но вытеснение США с этого места является не столько результатом его усилий, сколько следствием объективных процессов, помноженных на стратегические ошибки самих Соединенных Штатов <…> [через конфликт] на Украине, стратегию экономического «удушения» России и «сдерживание» Китая США стремятся предотвратить распад американской неоимперии. Но серьезные проблемы назревают внутри самих Соединенных Штатов», — написал Пушков.

Он также добавил, что на данный момент нельзя говорить о каком-либо падении глобальной роли США в мире, но соответствующий процесс уже запущен. Пушков подчеркнул, что Китай можно рассматривать лишь в качестве катализатора подобной ситуации.

Ранее США встревожились из-за сотрудничества России и Китая на фоне украинского конфликта.

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