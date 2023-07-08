В Кремле расценили возвращение командиров «Азова»* как нарушение договоренностей

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает возвращение из Турции командиров «Азова» (организация запрещена в России) как нарушение условий имевшихся договоренностей, передает РИА Новости.

«Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей», — сказал он.

Песков напомнил, что согласно этим договоренностям, Военнослужащие должны были находиться в Турции до окончания конфликта.

По словам представителя Кремля, договоренности были нарушены со стороны Турции и Украины. Он добавил, что Россию никто не ставил в известность о передаче военнослужащих.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращается из Турции вместе с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком и пятью командирами батальона «Азов».

Также стал известен размер ежедневных выплат пребывающих в Турции бойцов «Азова».

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.