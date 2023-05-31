Лавров оценил позицию Британии по атакам беспилотников на Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Великобритания напрямую подстрекает Украину к проведению террористических операций против Российской Федерации. Об этом дипломат сказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике, передает ТАСС.

«Один из главных кукловодов, тех, кто подзуживает весь Запад на все более открытую и все более серьезную поддержку Украины, — это Лондон», — сказал глава МИД РФ.

Лавров напомнил, как министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли публично заявлял, что Лондон не поощряет удары по российской территории и при этом добавил, что Киеву виднее как «обеспечивать свою территориальную целостность».

Российский министр назвал такую ситуацию прямым подстрекательством к тому, «что делают террористы из Киева»,.

Атака БПЛА на Москву и Московскую область произошла утром 30 мая. Telegram-каналы и СМИ сообщали о нескольких десятках дронов, сбитых в столичном регионе, официального подтверждения этих данных не было. Согласно сообщению Минобороны РФ, было сбито в общей сложности восемь беспилотников.

Комментируя произошедшее, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Киев имеет полное право применять военную силу за пределами украинской территории в рамках самообороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».