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Лавров оценил позицию Британии по атакам беспилотников на Москву

Лавров: Британия напрямую подстрекает Украину к проведению террористических операций против РФ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Великобритания напрямую подстрекает Украину к проведению террористических операций против Российской Федерации. Об этом дипломат сказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике, передает ТАСС.

«Один из главных кукловодов, тех, кто подзуживает весь Запад на все более открытую и все более серьезную поддержку Украины, — это Лондон», — сказал глава МИД РФ.

Лавров напомнил, как министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли публично заявлял, что Лондон не поощряет удары по российской территории и при этом добавил, что Киеву виднее как «обеспечивать свою территориальную целостность».

Российский министр назвал такую ситуацию прямым подстрекательством к тому, «что делают террористы из Киева»,.

Атака БПЛА на Москву и Московскую область произошла утром 30 мая. Telegram-каналы и СМИ сообщали о нескольких десятках дронов, сбитых в столичном регионе, официального подтверждения этих данных не было. Согласно сообщению Минобороны РФ, было сбито в общей сложности восемь беспилотников.

Комментируя произошедшее, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Киев имеет полное право применять военную силу за пределами украинской территории в рамках самообороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
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