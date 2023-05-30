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Китай выступил за переговоры России с Украиной

Зампостпреда КНР в ООН Шуан: Китай выступает за возобновление переговоров Москвы и Киева

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Максим Гучек/БелТА/РИА «Новости»

Заместитель постоянного представителя КНР при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан заявил, что Китай выступает за возобновление мирных переговоров между Российской Федерацией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ждем с нетерпением и поддерживаем возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной как можно скорее. Это требует общих усилий международного сообщества, а также создания сторонами условий для этого (возобновления переговоров)», — заявил Гэн Шуан.

Ранее заместитель постоянного представителя КНР при Организации Объединенных Наций заявил, что у украинского кризиса нет военного решения, все стороны должны содействовать политическому урегулированию и создавать условия для переговоров. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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