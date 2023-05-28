В Китае высказались о том, кто виноват в конфликте на территории Украины

По данным исследования Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа стало известно, что 80% населения КНР уверены, что Запад несет ответственность за украинский конфликт. Об этом сообщает Menafn.

«Опрос, опубликованный в среду, показал, что 80,1% участников приписывают конфликт «США и западным странам», в то время как 11,7% возлагают вину на Украину», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что почти 60% участников опроса ответили, что не доверяют США, при этом 58,4% считают Российскую Федерацию «благоприятной страной».

На вопрос о наиболее важных проблемах, возникающих в результате конфликта, 34,1% респондентов назвали его воздействие на гражданскую жизнь. Кроме того, 20,9% упомянули безопасность китайских граждан и их экономические интересы на Украине, а 15,6% подчеркнули влияние на глобальное энергоснабжение.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что столкновение России с Украиной случилось бы в любом случае.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.