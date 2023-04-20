МИД Швейцарии вызвал посла РФ в Берне после публикации посольства о швейцарском журналисте

В пресс-службе посольства Российской Федерации в Берне заявили, что Министерство иностранных дел Швейцарии вызвало посла Сергея Гармонина после публикации дипмиссии о швейцарском журналисте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Федеральный департамент по иностранным делам Швейцарии вызвал сегодня посла России в Берне в связи с публикацией посольством заявления в отношении швейцарского журналиста газеты NZZ», — заявили в пресс-службе.

13 апреля посольство РФ в Швейцарии опубликовало заявление, в котором обвинило журналиста швейцарского издания NZZ в оправдании терроризма в Мелитополе.

Ранее Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдавии (МИДЕИ) вызвало посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова. Как говорится в сообщении, посол России «находился в аэропорту», когда в Кишинев прибыл самолет с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и «продемонстрировал ненадлежащее поведение».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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