Зеленский: спикеру палаты представителей США Маккарти нужно посетить Киев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спикеру палаты представителей США Кевину Маккарти нужно посетить Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Демократы и республиканцы, которые приезжают, они видят потоки поставок, каждую пулю, каждый доллар. Это меняет точку зрения, перестаешь верить во все эти слухи и все, что распространяет Российская Федерация», — заявил Зеленский.

По словам президента Украины, для Маккарти было бы важно увидеть своими глазами логистику распределения западной помощи Киеву.

Ранее Маккарти заявил, что не планирует визит на Украину после приглашения Владимира Зеленского для ознакомления с ситуацией в стране.

В ноябре 2022 года член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин сообщала о резолюции, в которой предлагается провести аудит средств, выделенных Украине. Как уточнила газета Daily Caller, законопроект подготовила группа из 11 республиканцев, а возглавила ее сама Грин. Позднее Тейлор Грин заявляла, что представители Киева более не будут получать незаполненные чеки на свои нужды от Вашингтона. Маккарти также говорил о том, что не допустит продолжения практики «открытых чеков», когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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