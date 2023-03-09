Антонов: бодрящий душ западных санкций подстегнул в России опережающее импортозамещение

Посол Российской Федерации в США заявил, что западные санкции оказались для России бодрящим душем, который подстегнул в стране опережающее импортозамещение. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

По его мнению, инициаторов санкций «можно только поблагодарить за искусственно созданную возможность по-настоящему заняться опережающим импортозамещением».

«Прежде всего — в сфере новых технологий, от которых недоброжелатели безуспешно пытаются нас «отключить». Рестрикции оказались для российского бизнеса наподобие бодрящего утреннего душа», — утверждает дипломат.

Он подчеркнул, что российская экономика устояла несмотря на мрачные прогнозы.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что ЕС продолжит усиливать санкции против России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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