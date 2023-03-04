Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин никогда не скрывал своих намерений относительно Украины. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«У кого-то есть вопросы? Ответы находятся на поверхности, в словах президента... Он не блефует, если он что-то говорит, то он это делает», — заявил Риттер.

По словам разведчика, Путин не скрывает намерений и прямо говорит о своих планах. Он отметил, что Путин поставил цель по взятию Донбасса.

«Запад снабжает Украину натовским оружием, которое угрожает гражданам России, поэтому Путин как глава государства будет защищать людей и не позволит, чтобы это оружие находилось рядом с границей страны», — сказал Риттер.

Ранее Риттер заявил, что на Украине из лидера украинского националистического движения Степана Бандеры (1909 — 1959) сделали народного героя, но всячески пытаются это скрыть.

28 февраля Риттер заявил, что попытка развалить Российскую Федерацию и нанести ей поражение приведет к катастрофическим последствиям для агрессоров.