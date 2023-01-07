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NYT: Запад не настроен на мирное урегулирование конфликта на Украине

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РИА Новости

Новый пакет военной помощи западных стран Украине показывает, что они не настроены на мирное урегулирование конфликта. Об этом со ссылкой на аналитиков пишет газета The New York Times.

По словам немецкого аналитика Ульриха Шпека, приводимым изданием, решение Франции, Германии и США о предоставлении военной помощи «проясняет западную поддержку нового потенциального наступления Украины в ближайшие месяцы».

Эксперт также отметил, что поддержка Украины дает Москве сигнал о том, что западные страны не находятся на пути проведения мирных переговоров в ближайшее время. Кроме этого, действия Запада демонстрируют «снижение фактора страха» в отношении возможной эскалации конфликта.

Ранее в Пентагоне заявили, что министр обороны США Ллойд Остин созвонился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить с ним крупнейший пакет военной помощи Киеву на сумму более $3 млрд, а также перспективы оказания новой поддержки в этой сфере.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не видит перспектив остановки боевых действий на Украине в ближайшие месяцы.

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