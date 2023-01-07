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Госдеп: Индия может сыграть особую роль в урегулировании конфликта на Украине

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Евгений Биятов/РИА Новости

Администрация США считает, что Индия и другие страны, которые контактируют с Москвой и Киевом, могут помочь в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

По словам Прайса, в США обратили внимание на заявление Кремля о готовности участвовать в диалоге лишь в том случае, если будут признаны новые территориальные реалии. Он отметил, что это является признаком того, что «у Москвы нет подлинного аппетита» для участия в диалоге и дипломатии, «которые приведут к справедливому и прочному миру». Прайс добавил, что Вашингтон надеется изменить эти расчеты, продолжая предоставлять Украине военную помощь.

«И мы уверены, что такие страны, как Индия, в этот момент могут сыграть особую роль, и мы приветствуем это», — сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация готова оказывать помощь в завершении конфликта на Украине на основе международного права.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявлял, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может содействовать урегулированию украинского конфликта.

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Операция на Украине
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