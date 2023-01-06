Французский политик Филиппо призвал Европу спасать своих жителей, а не Зеленского

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в Twitter, что вместо предоставления финансовой помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы направить деньги на модернизацию медицинских учреждений.

Он отметил, что можно было бы выделять по €300 млн евро на нужды больниц, а не Киева.

«Сколько жизней было бы спасено?» — задался вопросом политик.

По его словам, эти средства решат проблему дефицита персонала в клиниках.

Ранее Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую помощь Киеву и поставки военной техники для Вооруженных сил Украины.

В частности, в конце декабря Филиппо назвал бредом новую программу поддержки Украины от ЕС.