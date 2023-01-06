СВР уличила Британию в подтасовке документов о роли СССР во Второй мировой войне

Великобритания в начале Второй мировой войны при поддержке Франции собиралась подтасовать документы и обвинить Советский Союз в разжигании конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР).

По данным СВР, британцы должны были выпустить «Голубую книгу» об англо-советских переговорах 1939 года, которая состояла бы из фальсифицированных документов.

Отмечается, что, согласно документам, Великобритания хотела заключить пакт СССР, а большевики, по их мнению, «вели двойную игру».

Как следствие, по версии англичан, через подписание советско-немецкого договора власти СССР «развязали европейскую войну».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил на встрече секретарей советов безопасности Содружества Независимых Государств, что США финансируют подготовку учебников для стран СНГ, где история СССР представляется в искаженном варианте.