Глава МИД Британии заявил, что рождественское перемирие не поможет добиться мира на Украине

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что рождественское перемирие, которое объявила Россия, никак не поможет добиться мира на Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

«36-часовая пауза в нанесении российских ударов никак не поможет приблизить возможность мира», — указал министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны России Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения.

Также в Кремле призвали украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы, так как «в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие».

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за поручением Путина о прекращении огня в рождественскую ночь стоят новые скрытые шаги агрессии.