Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Британии заявил, что рождественское перемирие не поможет добиться мира на Украине

close
100%
Simon Dawson/No10 Downing Street/Wikimedia

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что рождественское перемирие, которое объявила Россия, никак не поможет добиться мира на Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

«36-часовая пауза в нанесении российских ударов никак не поможет приблизить возможность мира», — указал министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны России Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. 

Также в Кремле призвали украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы, так как «в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие».

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за поручением Путина о прекращении огня в рождественскую ночь стоят новые скрытые шаги агрессии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть