«Ъ»: в 2022 году РФ и США фактически заморозили отношения, но сохранили лазейки

Отношения России и Соединенных Штатов в 2022 году оказались практически заморожены, остались лишь некоторые каналы коммуникации, пишет «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что если в начале года шла речь об очных встречах лидеров двух стран, то после признания Донецкой и Луганской Народных республик, а потом ввода войск на территорию Украины связи по главной линии коммуникации были пресечены.

Авторы утверждают, что с того момента общение двух держав перешло на уровень представителей спецслужб и военных ведомств, которые решали проблемы двусторонних отношений и не допускали прямого конфликта. При этом в прошлом году между странами прошли два обмена заключенными. А в декабре США назначили нового посла в Москве с весьма обширными познаниями о России.

Также в материале упоминается, что главы МИД Сергей Лавров и Энтони Блинкен с 24 февраля только один раз провели телефонный разговор — 29 июля, по инициативе Вашингтона.

Ранее российский посол в Штатах Анатолий Антонов выражал уверенность, что на сегодняшний день состояние отношений стран сравним с «ледниковым периодом», но Штаты не хотят полного разрыва с Москвой.

Отношения между Россией и Западом также назвали «ледяной войной» в Совфеде.