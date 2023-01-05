В Госдуме заявили, что обращение посольства США к россиянам — вмешательство в дела РФ

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что обращение американского посольства к россиянам является вмешательством во внутренние дела РФ. Его слова приводит ТАСС.

Депутат Пискарев оценил обращение посольства США к россиянам как призыв к беспорядками.

«Посольство США в Москве выпустило видеообращение к россиянам, где выразило солидарность с теми, кто, по их мнению, «стремится создать более мирное будущее» <...> По сути, обращение посольства — это призыв к беспорядкам и грубое вмешательство во внутренние дела», — сказал депутат.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев называл обращение посольства США к россиянам «верхом цинизма и пределом моральной деградации».

Он также пригрозил, что ответ на свое обращение американская сторона получит «не в кабинетной тиши».