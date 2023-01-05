Крымский депутат назвал бредом требования Украины вернуть квартиры и выдать авторов СВО

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что требования киевских властей вернуть Украине «украденные квартиры и дома в Крыму» и «выдать авторов СВО» являются бредом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Только обкурившиеся наркоманы могут нести такой бред. Нам остается только соболезновать украинцам, так как ими правят откровенные преступники, которые идут по пути уничтожения Украины», — сказал он.

Он также подчеркнул, что 2023 год подведет черту под существованием государства Украина.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что конфликт не остановится, «пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму и не выдадут авторов СВО».

5 января депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет посчитал абсурдом выдвинутые представителями властей Киева требования вернуть Украине «украденные квартиры и дома в Крыму».

В конце декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует вернуть военным путем Крым в 2023, «решающем», году в конфликте с Россией. Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что «ни пяди» Крыма не достанется врагу, и напомнила об иностранных кладбищах, уже существующих в Севастополе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».