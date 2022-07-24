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Американца обвинили в попытке зарезать кандидата в мэры Нью-Йорка от республиканцев

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WHEC-TV/AP

Федеральный суд США предъявил обвинение 43-летнему мужчине, который попытался нанести ножевое ранение кандидату в мэры Нью-Йорка от Республиканской парии, Ли Зелдину. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Обвиняемому Дэвиду Якубонису грозит до 10 лет тюремного заключения, если его признают виновным.

Инцидент произошел 22 июля во время предвыборной речи политика. Нападавший подошел к Зелдину, чтобы нанести ему ножевое ранение. Политик успел схватить мужчину за запястье, после чего они оба упали с трибуны. Затем нападавшего обезвредили находившиеся рядом другие люди.

Политик вскоре использовал факт нападения для усиления своей позиции об ужесточении борьбы с преступностью.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна «переполнена оружием войны» и что он «полон решимости» запретить его.

Как говорится в недавнем заявлении Белого дома, Байден «добился исторического прогресса в сокращении насилия с применением огнестрельного оружия» и что его администрация «предприняла больше мер по сокращению насилия с применением огнестрельного оружия, чем любой другой президент».

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