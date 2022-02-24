Совбез ООН назначил экстренное заседание по Украине

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине начнется 24 февраля в 5:30 мск, оно пройдет в формате открытого брифинга. Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти республики запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением ЛНР и ДНР за военной помощью к РФ.

23 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина помочь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

Главы ДНР и ЛНР также добавили, украинские власти получают военную поддержку от западных стран, а из-за продолжающихся угроз со стороны Киева граждане самопровозглашенных республик вынуждены покидать свои дома, продолжается их эвакуация в Россию.