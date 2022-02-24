Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Летевшая в командировку врач спасла жизнь пассажирке самолета 04:21
Овечкин установил уникальный рекорд в НХЛ 04:18
В Роспотребнадзоре заявили о медленном росте доли «стелс-омикрона» 04:09
Десятки человек погибли в результате мощных наводнений в Боливии 04:03
Экс-хавбек «Спартака» Макгиди: до сих пор читаю книги о России и... 03:57
Блинкен дал самый скорый прогноз «вторжения» России на Украину 03:56
Россиян предупредили о необратимом последствии COVID-19 03:47
Тарасова назвала Тутберидзе выдающимся тренером 03:38
В Донецке прервалась работа оператора мобильной связи 03:37
В ДНР заявили, что будут возвращать территорию мирным путем, но «все может... 03:31

Совбез ООН назначил экстренное заседание по Украине

Заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 5:30 мск

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Mike Segar/Reuters

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине начнется 24 февраля в 5:30 мск, оно пройдет в формате открытого брифинга. Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти республики запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением ЛНР и ДНР за военной помощью к РФ.

23 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина помочь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

Главы ДНР и ЛНР также добавили, украинские власти получают военную поддержку от западных стран, а из-за продолжающихся угроз со стороны Киева граждане самопровозглашенных республик вынуждены покидать свои дома, продолжается их эвакуация в Россию.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть