Киев запросил срочное заседание СБ ООН после обращения ЛНР и ДНР за военной помощью к РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти республики запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением ЛНР и ДНР за военной помощью к России. Об этом дипломат написал в Twitter.

«Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением... администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации безопасности», — написал Кулеба.

Ранее Украина призывала созвать заседание СБ ООН на фоне признания ДНР и ЛНР.

23 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины. По словам глав ДНР и ЛНР, украинские власти получают военную поддержку от западных стран, что свидетельствует о стремлении к силовому решению конфликта в Донбассе.