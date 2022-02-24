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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Киев запросил срочное заседание СБ ООН после обращения ЛНР и ДНР за военной помощью к РФ

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Gleb Garanich/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти республики запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением ЛНР и ДНР за военной помощью к России. Об этом дипломат написал в Twitter.

«Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением... администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации безопасности», — написал Кулеба.

Ранее Украина призывала созвать заседание СБ ООН на фоне признания ДНР и ЛНР.

23 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины. По словам глав ДНР и ЛНР, украинские власти получают военную поддержку от западных стран, что свидетельствует о стремлении к силовому решению конфликта в Донбассе.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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