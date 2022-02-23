Кулеба прокомментировал возможные планы Украины по созданию ядерного оружия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не планирует создавать ядерное оружие. Об этом он сообщил во время выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

«Украина в 1994 году посредством денуклеаризации внесла исторический вклад в глобальную безопасность. Мы отказались от третьего в мире по величине ядерного арсенала, и у нас нет планов вернуть себе ядерные вооружения», — сказал он.

Ранее Кулеба заявил на пресс-конференции после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что страна не собирается когда-либо признавать независимость ДНР и ЛНР.

До этого глава министерства отмечал, что Украина будет «сражаться за каждый дюйм земли», если дипломатия для разрешения кризиса не сработает.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой к нему обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. На Западе действия России расценили как нарушение международного права. После этого санкции в отношении РФ ввели США, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.