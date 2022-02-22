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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский отверг просьбу ДНР и ЛНР об отводе войск с Донбасса

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Andrew Marienko/AP

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом заявил, что не собирается рассматривать просьбу ДНР и ЛНР об отводе войск из территории Донбасса, подконтрольной Киеву, сообщает ТАСС.

«Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это», — объяснил украинский лидер.

Ранее Зеленский отметил, что готов рассмотреть вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Зеленский в свою очередь заявил, что Киев видит за признанием Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и выход РФ из Минских соглашений.

Как отметил глава профильного комитета по делам СНГ Государственной думы Леонид Калашников, признание ЛНР и ДНР будет в границах Донецкой и Луганской областей Украины.

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