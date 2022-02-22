ABC: США призывают Зеленского перебраться из Киева во Львов в целях безопасности

США настоятельно советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому перебраться из Киева во Львов в целях безопасности. Об этом сообщает телекомпания ABC.

При этом СМИ не уточняет, кто именно призывает украинского лидера к эвакуации и какими именно опасениями вызвана эта рекомендация.

Ранее журналист телеканала NBC Ричард Энджел сообщил, что администрация президента США Джозефа Байдена проводила консультации с кабмином Украины о возможном отъезде Зеленского из Киева в случае эскалации. Об этом корреспонденту рассказали два источника, знакомых с ходом переговорного процесса.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

При этом в последнее время резко обострилась ситуация в Донбассе. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.