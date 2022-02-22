Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Щербакова опубликовала совместное фото с Большуновым 09:32
В МИД усомнились в том, что Запад не ввел бы санкции против России... 09:31
Источник: в России приостановили работы по созданию самолета Ил-112В 09:29
В Совфеде объяснили, в каких границах признаны ДНР и ЛНР 09:28
Профильные комитеты рекомендовали Госдуме ратифицировать соглашения с ДНР и ЛНР 09:26
Французские власти приостановили сборку реактора ITER 09:24
Ковальчук заявил Трусовой, что она обязательно выиграет золото Олимпиады 09:19
В Санкт-Петербурге дворник и прохожий спасли провалившегося под лед ребенка 09:18
В Раде потребовали от Зеленского защитить Украину 09:14
Пасечник поблагодарил Путина за признание независимости ЛНР и ДНР 09:13

ABC: США призывают Зеленского перебраться из Киева во Львов в целях безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
president.gov.ua

США настоятельно советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому перебраться из Киева во Львов в целях безопасности. Об этом сообщает телекомпания ABC.

При этом СМИ не уточняет, кто именно призывает украинского лидера к эвакуации и какими именно опасениями вызвана эта рекомендация.

Ранее журналист телеканала NBC Ричард Энджел сообщил, что администрация президента США Джозефа Байдена проводила консультации с кабмином Украины о возможном отъезде Зеленского из Киева в случае эскалации. Об этом корреспонденту рассказали два источника, знакомых с ходом переговорного процесса.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

При этом в последнее время резко обострилась ситуация в Донбассе. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть