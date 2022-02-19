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В Евросоюзе вспомнили геноцид в СССР и Сирии после слов Путина о Донбассе

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Thibault Camus/AP/Reuters

Слова президента России Владимира Путина о том, что в Донбассе происходит геноцид русскоязычного населения — это «часть пропаганды и абсолютно неуместный язык», заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано. В интервью «Газете.Ru» он призвал говорить о геноциде в Советском Союзе и Сирии, а не в Донбассе.

«Геноцид — это то, что происходило при коммунистах с народом Советского Союза: ГУЛАГ, политические преследования, тысячи и тысячи погибших. И, как показывает история с «Мемориалом» (организация включена Минюстом в список иноагентов), нынешние российские власти до сих пор не хотят, чтобы эта страница вашей истории была изучена. Геноцид — это то, что турки делали с армянами в начале XX века. Это то, что Башар Асад делает в Сирии, где убито полмиллиона человек. Ничего подобного в Донбассе не происходило», — сказал представитель ЕС.

По мнению Стано, украинское правительство в Донбассе «не проводило политику уничтожения людей только на основании того, что они говорят на русском языке».

15 февраля президент России Владимир Путин заявил, что считает геноцидом происходящее в Донбассе. «Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», — говорил он.

Госдепартамент США также не согласился с оценками представителей руководства России о геноциде в Донбассе.

Полный текст интервью Петера Стано о том, стоит ли Москве ждать новых санкций от Брюсселя, почему Европа не может доверять России и в чем ее противоречия с Вашингтоном, что в ЕС думают о геноциде в Донбассе, в чем разница между протестами в Белоруссии и Казахстане и когда Европа откроет границы — читайте на «Газете.Ru».

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