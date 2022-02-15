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Путин назвал происходящие в Донбассе «геноцидом»

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что считает геноцидом происходящее в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», — сказал глава российского государства во время пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Также Путин прокомментировал заявление Шольца, о том, что люди его поколения не могут представить себе войну на территории ЕС.

«Мы с вами были свидетелями войны в ЕС, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейский столиц, по Белграду. Это же было. Без санкций Совета безопасности ООН. Это очень плохой пример, но он был. Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна стать договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая Россию. К сожалению, конструктивного ответа на наши предложения мы не получили», — подчеркнул Путин.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что признание самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР со стороны России станет нарушением минских соглашений.

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